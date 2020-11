Fragerunde: Strategiewechsel in Neuenburg?

Die Fragerunde beginnt mit der Situation in Neuenburg, wo ab Donnerstag gemäss Medienberichten nur noch Risikopatienten getestet werden. Hauri sagt, das sei kein Strategiewechsel in der Schweiz. Masserey ergänzt, dass Neuenburg nicht nur gefährdete Personen testet, sondern es werde geschätzt, wie wahrscheinlich eine Infektion war. Also Patienten mit Symptomen werden weiter getestet in Neuenburg, nicht nur Risikopersonen.