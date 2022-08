Gastrokritik Kreuz Leissigen – Fischer Hans’ frischer Fisch auf dem Seeblick-Tisch Das Lokal wirkt etwas angestaubt, doch das Essen im Thunersee-Restaurant Kreuz in Leissigen war lecker. Zum Dessert gabs einen Sonnenuntergang. Christoph Hämmann

Frischer Fisch vom Holzkohlegrill: Der ganze Felchen war das Highlight des Kreuz-Besuchs. Fotos: hae

Am Bielersee landeten wir einst in einem Restaurant, dessen Fischangebot mit Ausnahme des Hechts aus Polen und Kasachstan stammte. Umso schöner, dass im Restaurant Kreuz in Leissigen – wir wechseln vom Bieler- an den Thunersee – am vergangenen Freitag als «Sommer-Fisch-Spezialität» ganze Thunersee-Felchen auf der Karte standen. Und nicht weniger freudig nahmen wir zur Kenntnis, dass jeweils freitags und samstags Fleisch und Fisch auf dem Holzkohlegrill gebraten wird. Da kann die gewöhnliche Brat- oder Grillpfanne natürlich einpacken.