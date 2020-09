Starkes Wachstum

Stämpfli erklärt, dass die BLS in den letzten Jahren stark gewachsen sei. So sei der Umsatz in der Zeit Guillelmons als CEO um rund 100 Millionen Franken gestiegen. «Aber Wachstum und neue Züge kosten Geld», so Stämpfli. Das Finanzierungssystem des ÖV in der Schweiz halte mit dieser Entwicklung aber nicht Schritt und sei «zu komplex».