Bundesgeld für Airlines – Finanzkontrolle warnt vor Luftfahrtkrediten Die Eidgenössische Finanzkontrolle kritisiert den Bundesrat in einem Schreiben an die Finanzkommissionen, weil die Bedingungen der Bürgschaften für die Swiss und andere Luftfahrtunternehmen nicht kontrolliert werden könnten. Dominik Feusi

Die Eidgenössische Finanzkontrolle befürchtet, dass die Finanzhilfen für die Luftfahrt ohne wirksame Aufsicht vergeben werden. Foto: Keystone

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) warnt in einer am Donnerstag an die Finanzkommissionen des Parlaments verschickten Notiz davor, die Unterstützung für die Luftfahrtunternehmen ohne unabhängige Aufsicht zu genehmigen. Die EFK kritisiert dabei den Bundesrat scharf. Dabei geht es um Kredite für Swiss und Edelweiss von bis zu 1,275 Milliarden Franken und weitere 600 Millionen für flugnahe Unternehmen wie Swissport International, Gategroup und SR Technics.