Sommerurlaub in 7 Ländern – Fiebermesspistolen, leere Grenzhäuschen – und Luca Wir waren lange nicht mehr im Ausland. Und waren entsprechend gespannt darauf, wie es die Touristen und die Einheimischen mit den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie halten. Christoph Ammann , Paulina Szczesniak , Matthias Möller , Andreas Tobler , Matthias Schüssler , Aleksandra Hiltmann , Susanne Kübler

Nach einer langen Pause macht sich die nordfriesische Insel Sylt wieder für den Tourismus flott. Foto: Imago Stock

Die Länder gehen sehr unterschiedlich mit den vorgeschriebenen Massnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus um. Dies hat sich in den ersten langen Ferien nach Ausbruch der Krankheit gezeigt.

Griechenland: Flexible Feriengäste

Schnell ans Meer: Auf der Ferieninsel Kos werden pandemiebedingte Formalitäten rasch erledigt. Foto: Imago Images/Imagebroker

Autoscheiben runter, Fiebermesspistole an die Schläfe, ermunterndes Nicken des Wachmanns am Eingang zum Hotelgelände, beim Einchecken Impfzertifikat oder Testnachweis vorlegen: Im luxuriösen Badeferienhotel auf Kos sind die pandemiebedingten Eintrittsformalitäten rasch erledigt. Einmal im All-inclusive-Paradies, spürt der Gast nicht mehr viel von Corona – abgesehen von den Speisekarten, die es nur via QR-Codes auf dem Handy und nicht auf unhygienischem Material gibt. Die Griechen, sonst nicht gerade berühmt als umsichtige Organisatoren, unternehmen alles, um die Touristensaison in den Herbst zu retten. Wer die Bleibe wechselt und nicht geimpft ist, lässt sich im Hotel testen. Unkompliziert, kostet 20 Euro. Und wir Feriengäste sind flexibel: Von einem Tag auf den andern müssen auch Fährenpassagiere Impfzertifikat oder Testnachweis vorzeigen. Dann kommt die Meldung: Ab sofort gibt es Zutritt zu den Innenräumen der Restaurants nur noch für Geimpfte und Genesene! (cam)