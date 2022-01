Live: Abfahrt von Kitzbühel - Feuz legt noch einen drauf: Schweizer Doppelführung in Kitzbühel!

Nummer 13: Mayer

Er hat auch schon gewonnen in Kitzbühel und auch sonst ganz schön viel gewonnen in seiner Karriere, unter anderem zwei Goldmedaillen bei Olympia. Am Freitag wurde er von Giezendanner gerade noch so vom Podest verdrängt.

Mayer startet gut, erwischt aber bei der Ausfahrt Steilhang nicht die beste Linie, sechs Zehntel liegt er nach drei Zwischenzeiten hinten.

Es kommt sogar noch mehr dazu, jetzt kämpft Mayer mit Landsmann Hemetsberger um Rang 3. Und diesen Kampf verliert er, Mayer ist Vierter.