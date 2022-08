Zwei Nauen auf dem Sarnersee in Brand – «Feuerwerkskörper zündeten sich unkontrolliert in alle Richtungen» Am Bundesfeiertag gerieten während des offiziellen Feuerwerks auf dem Sarnersee beide Nauen in Brand. Von diesen hätte das Feuerwerk gezündet werden sollen. Eine Person wurde leicht verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.

1 / 2 Beim Vorfall wurde eine Person leicht verletzt, es entstand ein hoher Sachschaden. Kantonspolizei Obwalden

Am 1. August, um 22:00 Uhr, wurde in Sarnen, auf dem Sarnersee, von zwei Nauen aus das Offizielle 1.- August-Feuerwerk der Einwohnergemeinde Sarnen gezündet. Geplant war ein 20-minütiges Feuerwerk. Zirka fünf Minuten nach Beginn gab es eine Störung beim Feuerwerk, was einen Brand auf einer Naue ausgelöst hat.

Nach Brandausbruch wurde das Feuerwerk unterbrochen, wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Medienmitteilung schreibt. Kurz darauf zündeten sich Feuerwerkskörper unkontrolliert in alle Richtungen. Schlussendlich stand die eine Naue in Vollbrand und die zweite Naue geriet ebenfalls teilweise in Brand.

Hoher Sachschaden, eine Person leicht verletzt

Die zwei Schiffsführer der Nauen konnten gerettet werden, einer der beiden wurde leicht verletzt. Die Nauen sind aneinander festgemacht. Beide Nauen konnten kurz nach Mitternacht gelöscht werden. Eine Naue ist stark brandgeschädigt, die andere wurde ebenfalls teilweise beschädigt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Nach ersten Erkenntnissen ist kein Kraftstoff ausgetreten.

Im Einsatz standen die Stützpunktfeuerwehr Sarnen, der Rettungsdienst, die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft. Zum Entschärfen der restlichen Feuerwerkskörper wurde das Forensische Institut Zürich beigezogen.

