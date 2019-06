Feuerwerk wegen Klima absagen?

Am Züri-Fäscht, das in knapp einem Monat stattfindet, gibt es gleich drei Feuerwerke. Eines am Freitagabend, zwei am Samstag. «Darauf zu verzichten, ist für uns heute unvorstellbar», sagt Pressesprecher Andreas Hugi. Das Feuerwerk sei ein integraler Teil der Festgeschichte.

Essen ist am schädlichsten

Man unternehme schon länger viel in Sachen Umweltschutz, sagt Hugi. So wird das Festprogramm – Feuerwerk, Flugshow, Bühnendarbietungen – CO2-kompensiert. Die Veranstalter zahlen dafür 21'500 Franken an Myclimate. Diese Organisation, die Klimaprojekte unterstützt, wird auch einen Stand auf dem Festgelände betreiben.

Das offizielle Programm sorgt für 12 Prozent der CO2-Emissionen, die das Züri-Fäscht insgesamt absondert. Feuerwerk und Flugshow tragen je 0,2 Prozent davon bei. 40 Prozent fallen durch die An- und Heimreise der 2 Millionen Besucher an, der Rest durch die Verpflegung. 2019 werde der Anlass geschätzte 12'437 Tonnen CO 2 verursachen, sagt Hugi. Diese Menge nehme beständig ab. «Wir sparen bei der Energie und beim Material.»

Das Züri-Fäscht schont das Klima