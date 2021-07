«Keine akute Gefahr» – Feuerwehr trifft Vorbereitungen gegen Hochwasser in Bern Ab 15:00 Uhr baut die Feuerwehr vorsorglich die Beaver-Sperren auf. Die Aare führt derzeit viel Wasser, akute Gefahr besteht laut Sicherheitskräften nicht. cse

Beim Hochwasser 2013 wurden bereits Beaver-Sperren installiert. Foto: Jürg Spöri (Archiv)

Gemäss Alertswiss, der App für Bevölkerungsschutz, beginnt die Feuerwehr mit Vorbereitungen zum Hochwasserschutz. Ab 15 Uhr bauen die Sicherheitskräfte vorsorglich sogenannte Beaver-Sperren auf. Sämtliche Fahrzeuge müssen aus dem Gebiet Matte und Altenberg entfernt werden. Die Zugangsstrassen werden gesperrt. 405 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führt die Aare am Samstagnachmittag.

Anwohner sollen Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile bringen und Massnahmen zum Hochwasserschutz treffen.

Laut Thomas Roder von Schutz und Rettung Bern bestehe derzeit keine akute Gefahr für die Bevölkerung: «Es handelt sich derzeit um präventive Massnahmen». Allerdings komme es jetzt auf zwei Faktoren an: Einerseits das Wetter (heute Nacht könnte es regnen) und andererseits, ob die defekte Schleuse in Thun noch geflickt werden kann. Bei drohendem Hochwasser im Thunersee können durch ihn bis zu 100 Kubikmeter Wasser pro Sekunde in die Aare abgeleitet werden, um so den See zu entlasten. Er ist jedoch wegen technischer Probleme derzeit ausser Betrieb.

Fehler gefunden?Jetzt melden.