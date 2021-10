Brand in Bümpliz – Feuerwehr evakuiert 13 Personen wegen brennendem Schopf In Bümpliz hat am Donnerstagmorgen ein Schopf gebrannt. Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers auf das Wohngebäude verhindern.

Am Donnerstagmorgen kurz nach 5.30 Uhr brannte in Bümpliz ein Schopf. Schutz und Rettung Bern postet auf Twitter Bilder des Brandes und schreibt, 13 Personen hätten evakuiert werden müssen. Die Berufsfeuerwehr habe umgehend Löscharbeiten eingeleitet und so verhindert, dass sich das Feuer aufs Wohngebäude nebenan ausweiten konnte. Die Sanitätspolizei hat alle evakuierten Personen wegen Verdacht auf Rauchvergiftung kontrolliert, es gab jedoch keine Verletzten.

PD/ps

