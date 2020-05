Weniger Trockenheit – Feuerverbot im gesamten Kanton Bern aufgehoben Feuerstellen sind wieder erlaubt. Der Regen und die kühleren Temperaturen haben die Lage in Berns Wäldern entspannt.

Auch in den Wäldern dürfen wieder Feuer gemacht werden. (Symbolbild) Andrea Zahler

Sämtliche Feuerverbote im Kanton Bern sind aufgehoben. Auch in den Wäldern des Berner Juras, des Verwaltungskreises Thun und am Oberaargauer Jurasüdfuss sind nun wieder Feuer erlaubt. Das teilte die bernische Justizdirektion am Montag mit.

Die Regierungsstatthalter hatten Mitte April ein Feuerverbot für den ganzen Kanton ausgesprochen. Nach Niederschlägen und kühleren Temperaturen gegen Ende April wurde das Verbot bereits in Teilen des Kantons aufgehoben.

( SDA )