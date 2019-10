Fester Boden unter den Füssen

2016 hatte sie bei der Besteigung mit Übelkeit, Kopfschmerzen und Atemnot gekämpft. «Man kann sich noch so gut an theoretische Vorgaben aus der Höhenmedizin halten. Wie der Körper unter realen Bedingungen reagiert, ist schwer einzuplanen», erinnert sich die gebürtige Deutsche. Am Schluss kam Flammersfeld kaum noch voran. «Zwei Schritte vorwärts, einen Schritt rückwärts», erzählt die gross gewachsene Sportlerin mit den blonden Haaren. Also musste sich Anne-Marie Flammersfeld eine andere Strategie überlegen, um ihr Ziel «Bottom up Seven Volcanic Summits» zu erreichen – vom tiefsten Punkt des jeweiligen Landes zum Gipfel des höchsten Vulkans aller sieben Kontinente mit reiner Muskelkraft: zu Fuss, auf dem Velo, mit dem Kanu oder mit Ski.

Alles begann in Ascona

Auf die Idee für diese Challenge ist sie mit ihren italienischen Trail-Partnern Giuseppe Mila­nesi und Alessio Piccioli gekommen, als sie 2013 zusammen inner halb von fünf Tagen vom tiefsten Punkt der Schweiz in Ascona (193 Meter über Meer) zum höchsten auf die Dufourspitze (4643 Meter über Meer) radelten und rannten. Die 41-jährige Diplom-Sportwissenschaftlerin mag Herausforderungen. Dabei ist die selbstständige Personal Trainerin und Fachreferentin erst vor wenigen Jahren, als sie nach St.Moritz zog, zum Extremsport gekommen.

Seit 2012 nimmt sie erfolgreich an internationalen Wettkämpfen im Ultra-Trail-Running und an Etappenwettkämpfen teil. Als erste Frau weltweit gewann sie das 4 Deserts Race. 1000 Kilometer durch die extremsten Wüstenlandschaften der Welt: von der Sahara über die Wüste Gobi und die Atacama-Wüste bis in die Antarktis. Berechtigter Stolz kommt auf, wenn Flammersfeld davon erzählt. «Ich liebe es, mir immer wieder neue Ziele zu setzen.»

Anne-Marie Flammersfeld am Mount Damavand. Foto: All Mountain Fitness

Ihr aktuellstes Projekt will sie ganz ohne Wettkampfgedanken erreichen. «Es geht mir um das Erleben in der Gruppe. Bei meinen Wettkämpfen bin ich allein unterwegs. Bei diesem Projekt darf ich aber alles zusammen teilen: gute und schlechte Momente.» Nur das Velofahren ist für sie nicht gerade eine Lieblingsdis­ziplin: «Ich muss festen Boden unter den Füssen spüren.»

Technisch sind die Vulkane zwar weit weniger schwierig zu besteigen als Berge. «Aber auch auf Lava und Geröll kann es sehr anstrengend werden.» Die grösste Herausforderung ihres Projekts ist die Logistik vor Ort. Im Vorfeld rekognosziert das Team die Strecke auf Google Maps, soweit das möglich ist. «Doch wie der Zustand von Strassen und Trails ist, erfahren wir erst, wenn wir unterwegs sind.» Der Reiz sei auch, dass sie immer wieder auf unerwartete Probleme stossen. Die Wahl-Engadinerin erinnert sich an eine Episode am Pico de Orizaba, als Kollege Beppe auf einer Bergetappe einen Defekt am Veloschlauch beklagte. «Die Reparaturaktion hat uns einen halben Tag Zeit gekostet, weil wir das Loch im Schlauch nicht finden konnten. Wir wurden schliesslich in ein Bergdorf zu zwei Kindern geführt, die das Loch flickten», erzählt sie lachend.