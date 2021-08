StadtKunstFest Bern – Festen und fragen: «Was ist uns die Kulturstadt Bern wert?» Mit einem vielfältigen StadtKunstFest rund um das Kulturzentrum Progr demonstriert die Berner Kulturszene am Samstag gegen Sparmassnahmen im Kulturbereich. Alexander Sury

Mit seiner Gerüst- und Lichtinstallation schafft d er Berner Küns t ler Ronny Hardliz zwei t emporäre Direktzugänge von der Hodlerstrasse und vom Waisenhausplatz i n die Stadtgalerie. Foto: David Aebi

«Für die Stadtgalerie Bern» und «Gegen die Sparmassnahmen» heisst es auf dem Flyer. Mit dem StadtKunstFest am kommenden Samstag, organisiert von Bekult, dem Dachverband der Berner Kulturinstitutionen, will die Kunstszene nicht nur ein Wiedererwachen nach der Corona-Pandemie feiern, sondern auch ein klares Zeichen gegen die städtischen Sparmassnahmen setzen. Die Sparmassnahmen der Stadt sehen bekanntlich unter anderem vor, die traditionsreiche, 1966 gegründete Stadtgalerie im Progr zu schliessen und so jährlich 220’000 Franken einzusparen.

Für Stadtpräsident Alec von Graffenried, in dessen Präsidialdirektion auch die Kultur beheimatet ist, gehört die Stadtgalerie «nicht mehr zum Kerngeschäft der Berner Kulturförderung». Die Gegner der Schliessung sehen dagegen in der Stadtgalerie einen wertvollen, international ausstrahlenden Ort niederschwelliger Förderung und Vernetzung. Am 2. September wird der Stadtrat in seiner Sitzung definitiv über das Schicksal der Stadtgalerie befinden. Unter dem Titel «Galleria Di Berna» werden in der Stadtgalerie seit letzter Woche und auch am Samstag passenderweise Ausstellungsplakate gezeigt, die «in der Zukunft stattfinden, stattfinden könnten oder nie stattfinden werden».