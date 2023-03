Heimkino mit Bluetooth – Fernsehton am Kopfhörer – so klappts Die Bluetooth-Ohrstöpsel sind auch am TV eine praktische Sache: Wenn nur die Komplikationen bei der Verbindung nicht wären. Wir zeigen, wie es geht. Matthias Schüssler

Wer guten Fernsehklang geniessen will, muss einigen Aufwand betreiben: Er braucht eine gute Soundbar oder sogar eine Batterie an Lautsprechern, die für Raumklang im Wohnzimmer zu verteilen sind. Da liegt die Frage auf der Hand: Ginge das nicht viel einfacher, nämlich mit den Kopfhörern, die wir ohnehin schon besitzen? Klar, diese Methode funktioniert nur dann, wenn bloss eine Person fernsehen möchte – oder über das Feature zum Teilen des Audios für zwei Leute. Dafür hat sie den unbestreitbaren Vorteil, dass weder die Nachbarschaft noch die Mitbewohner mit der Klangkulisse behelligt werden.

Die gute Nachricht: Es ist tatsächlich eine gute Methode, die im Idealfall ohne Zusatzinvestitionen mit vorhandenen Kopfhörern realisiert werden kann. Denn viele smarte Fernseher sind mit Bluetooth ausgestattet: Das erlaubt es Ihnen, Drahtloskopfhörer zu verbinden – oder aber auch eine Tastatur, was beim Einrichten und Ausfüllen von Passwörtern eine grosse Erleichterung darstellt. Die schlechte Nachricht ist, dass das Einrichten umständlich ist. Während Kabelkopfhörer bloss eingesteckt werden müssen, braucht es beim Bluetooth das sogenannte Pairing. Bei diesem Vorgang wird der Fernseher mit den Kopfhörern gekoppelt, sodass Letztere als Ziel für die Klangausgabe zur Verfügung stehen.

Das Bluetooth-Menü aufspüren

Diese Option fürs Pairing ist in den Tiefen des TV-Menüs versteckt. Wo Sie sie finden, variiert nicht nur nach Hersteller, sondern auch nach Modell. Ein Blick ins Handbuch ist darum unvermeidlich. Wenn Sie die entsprechende Option am Fernseher gefunden haben, müssen Sie auch die Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen. Auch dabei hilft die Anleitung weiter: In aller Regel gibt es einen Bluetooth-Knopf, der sich entweder am Kopfhörer selbst oder an der Ladebox befindet und für eine neue Verbindung einige Sekunden lang gedrückt werden muss.

Bluetooth-Kopfhörer lassen sich normalerweise mit mehreren Geräten koppeln. Es gibt bei den meisten Modellen eine einfache Methode, um von einem Gerät zum nächsten zu wechseln: Sie tun das zum Beispiel, indem Sie kurz auf den Bluetooth-Knopf drücken. Sind Ihre Kopfhörer einmal gepairt, können Sie sie durch Umschalten abwechselnd mit dem Smartphone, Fernseher oder auch Computer nutzen. Es kann allerdings auch sein, dass die Kopfhörer am Fernseher über das Klangmenü ausgewählt werden müssen. Das macht die Verwendung zwar umständlicher, verhindert aber auch, dass die Kopfhörer versehentlich angesteuert werden und der Fernseher ansonsten stumm bleibt.

Bluetooth nachrüsten

Falls der Fernseher nicht mit Bluetooth ausgestattet ist, wäre ein Kabelkopfhörer eine Notlösung – allerdings eine unpraktische, weil es zwar Verlängerungskabel gibt, die aber auch ein beträchtliches Stolperrisiko beinhalten. Es gibt zwei bessere Alternativen: Manche Fernsehboxen, etwa der Apple TV, hat Bluetooth eingebaut. Und es gibt auch externe Bluetooth-Transmitter wie den Sennheiser BT T100, der über den Klinkenanschluss oder den optischen Audioausgang angeschlossen wird.

