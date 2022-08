Schluss mit Easy-Jetset – Ferien werden Luxus – das Ende des billigen Reisens naht Flüge und Hotels werden zusehends teurer. Das liegt nicht nur an den Energiepreisen, auch knappes Personal und neue Gesetze tragen dazu bei. Laurin Meyer

Ihre Reisen sind durchschnittlich 44 Prozent teurer als vor der Pandemie: Passagierinnen und Passagiere am Flughafen Genf. Foto: Martial Trezzini (Keystone)

Für seine markanten Sätze ist Michael O’Leary bekannt. Einmal schlug der Ryanair-Chef vor, Stehplätze in seinen Maschinen anzubieten. Ein anderes Mal bezeichnete er Gewerkschafter als Idioten. Und auch in diesem Sommer weiss O’Leary zu überraschen: Ausgerechnet er, der Pionier des billigen Fliegens, findet das Fliegen zu billig. Es ist O’Learys Art, mit der neuen Wirklichkeit des Reisens umzugehen, in der nichts mehr günstiger wird, sondern alles teurer.