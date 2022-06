Sweet Home: Zwei Ferienhäuser mit Stil – Kommen Sie mit nach Frankreich Ferien in Südfrankreich bedeuten lange Mittagessen im Bistro, die Seele am Pool oder Flussufer baumeln zu lassen und wohnen wie in einem romantischen Film. Marianne Kohler Nizamuddin

Ferien sind zum Verwöhnen und Erholen da, um aus dem eigenen Alltag hinauszutreten, Abstand zu bekommen und seinen Horizont zu erweitern. So ist die Lieblingsbeschäftigung in den Ferien, zu verreisen und für eine Weile woanders zu wohnen. Ferienhäuser stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste. Man hat genaue Vorstellungen, wie diese aussehen sollten, wünscht sich einen Garten, eine schöne, entspannte Einrichtung und ganz viel südliches Flair. In den Sommerferien reisen nämlich die meisten der Sonne, der Wärme und dem Süden entgegen.

Diese zwei Ferienhäuser in Frankreich haben all das und erst noch viel Stil. Davon könnten sich die Vermieter der meisten Schweizer Ferienhäuser etwas abschauen, denn hierzulande werden die meisten Domizile, die man für Ferien mieten kann mit fürchterlichen Möbeln eingerichtet, welche die Besitzer aus ihrem eigenen Haus verbannt haben. Gastfreundschaft scheint dabei keine Überlegung zu sein, dabei ist diese zentral, wenn es ums Einrichten von Ferienhäusern geht. Fotos über: La Maison Papillons

In der betörend schönen südfranzösischen Ardèche steht «La Maison Papillons». Es ist das ganze Jahr über für Gäste offen und offeriert sowohl einzelne Gästezimmer wie auch ein Duplex. Auf Wunsch kann man auch das ganze Haus mieten.

Die Besitzer Olivier und Caroline haben das Haus 2012 entdeckt und sich ins Haus und in die malerische Gegend verliebt. Sie renovierten das Haus mit viel Liebe und kreierten ein Gästehaus wie aus dem Bilderbuch. Eingerichtet haben Sie mit vielen Holzmöbeln, von denen einige Oliver selbst gemacht hat. Andere haben sie auf Märkten und in Brocante-Geschäften gefunden.

Lampenschirme aus Geflecht mit einer wilden Anmutung machen eine Leuchte zum Hingucker und bringen ein Stück Natur ins Haus.

Im ganzen Haus herrscht eine entspannte Stimmung. Alles erzählt eine persönliche Geschichte und entführt in die idyllisch ländliche Welt der Ardèche.

Diese ist bestimmt durch die rustikalen Steinmauern, welche die Häuser zeigen. Sie spielen auch im Maison Papillons eine Hauptrolle. In der Einrichtung verbinden sich aber rustikale Elemente mit modernem Komfort. Webteppiche, warme Naturfarben, Keramik, Körbe und viele liebevolle Details sind die Zutaten der Einrichtung.

Die fünf Gästezimmer kann man als Bed and Breakfast mieten. Alle haben ein eigenes «En Suite»-Badezimmer und einige davon gar einen Balkon oder eine Terrasse. Mietet man das ganze Haus, bietet dieses Platz für 14 Personen. Das Duplex ist eine kleine Einbauwohnung mit separatem Eingang und bietet Platz für zwei Personen.

Zum Anwesen gehört ein Swimmingpool und ein grosser Garten, in dem Lavendel, Rosmarin und andere duftende mediterrane Pflanzen blühen. Auch draussen wurde mit schlichten stilvollen Möbeln eingerichtet, so dass sich alles harmonisch mit der umgebenden Natur verbindet.

In der Umgebung kann man Höhlen mit Steinzeitbemalungen besuchen. Auch sind in unmittelbarer Nähe hübsche Dörfer, die als schönste Dörfer Frankreichs ausgezeichnet wurden, und eine Lavendelfarm. Alles mutet so an, als wäre es aus einem dieser romantischen Filme, in denen alles perfekt ist.

In Potelières, etwa eine Stunde von Nîmes und Avignon entfernt, steht ein anderes Haus, das mir mit seinem schönen, gekonnten Stil ins Auge gesprungen ist: «Le Mas de Potelières». Auch hier verführen alte Steinmauern und ein verträumter Garten mit sinnlicher Schönheit. Die Eigentümer heissen Benjamin und Claudia. Sie haben das grosse Haus in eine Oase der Ruhe verwandelt und es entsprechend stilvoll und entspannt eingerichtet. Das Haus bietet Platz für 14 Personen, hat sechs Schlafzimmer und Suiten, vier Bäder und ist perfekt für grosse Familien und Gruppen von Freunden. Fotos über: Le Mas de Potelières

Wunderschöne, alte Steinböden sind mit edlen Teppichen belegt und gewisse Holzpartien und Möbel wurden in einem sinnlichen Mittelmeerblau gestrichen. Die Möbel sind schlicht und aus Holz und im ganzen Haus verbinden sich Moderne mit Geschichte und Rustikalem.

In einem Raum wurden die Wände mit einem leuchtenden Blauton getüncht, was ihm eine magische sinnliche Anmutung verleiht. Diese wird mit ausgesuchten Fundstücken unterstützt.

Viele Möbel sind aus schlichtem naturbelassenen Holz gefertigt. Dazu werden bunte Textilien, persönliche, liebevolle Details und viele Korbsachen kombiniert.

Bringen Sie mit farbigen Textilien und Accessoires starke Farbakzente und sommerliche Fröhlichkeit ins Haus.

Zum Haus gehört ein runder Swimmingpool, der komfortabel eingerichtet ist mit Liegen und kleinen Tischchen, fast wie ein exklusiver Club – und das im eigenen Garten. Schauen Sie sich bei dieser Gelegenheit wieder einmal den wunderschönen Film «La Piscine» mit Romy Schneider und Alain Delon an!

Die Landschaft im Süden Frankreichs lässt die Zeit stillstehen. Es muss nicht immer das Meer sein, welches für die typische Sommerferienstimmung sorgt. Die Langsamkeit, der Alltag in einem französischen Dorf oder Städtchen, Marktbesuche, Ausflüge, Picknicks und lange Mittagessen in kleinen Bistros lassen den Alltag in der Stadt, die täglichen Stressmomente im Beruf und die schwierigen Zeiten, in denen wir leben, für eine Weile vergessen.

