Unerfülltes Fernweh – Ferien, in denen Sie alles vergessen Das ist nicht nur der Slogan eines Reisebüros, sondern die Wahrheit. Weshalb wir nicht nur unter Palmen, sondern auch im Homeoffice darüber rätseln, welches Datum wir haben. Markus Dütschler

Angenommen, Sie liegen an einem Meeresstrand unter Palmen. (Es ist nur ein Beispiel, sorry, ich will Ihnen nicht die Laune verderben.) Sie liegen dort und überlegen, welchen Wochentag und welches Datum wir haben. Sie werden – beziehungsweise: würden – gerade noch wissen, ob es Vor- oder Nachmittag ist. Beim Wochentag müssten Sie länger überlegen. Und beim Datum noch heftiger.

Das rührt daher, dass sich die Tage gleichen, Fixpunkte fehlen und Orientierungspunkte wegfallen. Die Wochensitzung am Montag, die Chorprobe am Dienstag, das Squash-Treffen am Mittwoch, der Pensioniertenstamm am Donnerstag. Die Zeit ist nicht strukturiert. Sie plätschert konturlos dahin. Das ist ganz gut so, denn es sind Ferien.

Dieses Strandleben kennen wir seit längerem nur noch vom Hörensagen. Doch auch im heimischen Alltag mit seinen Verpflichtungen und Strukturen kommt es vor, dass ich einen Moment überlegen muss, welchen Wochentag wir haben. Keine Sorge, es fällt mir jeweils schnell wieder ein, es ist so weit alles in Ordnung mit mir.

Auch die Tage im Homeoffice gleichen sich. Selbstverständlich gibt es auch jetzt Redaktionssitzungen. Täglich sieht man die gleichen Briefmärggeli-Versammlungen auf dem Bildschirm, wobei die Abwechslung darin besteht, dass die vertrauten Gesichter in unterschiedlicher Formation erscheinen.

Der Aktionsradius ist begrenzt. Der Gang zum nahen Supermarkt wird zum Ausflug. Dazwischen schiebt sich der noch kürzere Abstieg in den Vorratskeller, wo man den Inhalt des Tiefkühlers checkt und aus dem Vorratsregal etwas für den kommenden Tag holt. Hat man sich früher auch so zeitig überlegt, was es morgen zu essen geben könnte? Wohl kaum.

Denn damals – vor über einem Jahr – überlegten wir uns eher, wie wir den laufenden Tag bewältigen: die Besprechung am Vormittag, den Auswärtstermin am Nachmittag, die Abendveranstaltung. Ganz zu schweigen von den privaten Verpflichtungen: Geburtstagsfeiern, Konfirmationen, das Wanderweekend, das Picknick am Baggersee mit Bekannten.

Jetzt kommts noch dicker. Die Feiertage erschweren es zusätzlich, sich zeitlich zu orientieren. Der Freitag ist kein gewöhnlicher Freitag, sondern ein Karfreitag. (An dem viele am Gotthard trotz allem einen Car-Friday inszenieren, um den Schein von Normalität aufrechtzuerhalten.) Und der Montag ist ganz offiziell ein blauer Montag. Diese zusätzliche Erschütterung des Zeitgefühls nehme ich gerne hin. Ich empfinde es als wunderbar, wenn das Geplätscher der Zeit für einen Moment innehält, wenn gewohnte Abläufe unterbrochen werden.

Falls Sie – wie ich zuweilen – dennoch eskapistische Gedanken hegen, an ferne Berggipfel und Meeresstrände denken, dann habe ich einen Geheimtipp. Sie können fliegen wie ein Vogel, und das erst noch umwelt- und klimafreundlich. Die Fluggesellschaft «Leichte Düse», besser bekannt unter ihrem englischen Namen, hat soeben eine Flugschule ins Netz gestellt. Man lernt dort Wissenswertes über die Fliegerei. Hier ist der Link: https://cutt.ly/9ceUWkY. Gedacht ist es zwar für Kinder, aber egal. Ein bisschen «glüschtele» tut auch Erwachsenen gut. Keine Bange, ich sags keinem.

