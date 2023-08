Felswand hinuntergestürzt – 83-jähriger Vermisster in Fahrni bei Thun tot aufgefunden Ein Mann, der seit Sonntag als vermisst galt, wurde in Fahrni bei Thun leblos aufgefunden. Er ist in unwegsamem Gelände abgestürzt.

Die Polizei fand den Vermissten leblos unterhalb dieser Felswand. Foto: Kantonspolizei Bern

Am Sonntag wurde in Thun ein älterer Mann vermisst gemeldet. Der 83-Jährige war zuletzt gegen 13 Uhr im Bereich eines Fussballplatzes an der Burgerstrasse in Thun gesehen worden und konnte trotz intensiver Suche durch Angehörige nicht gefunden werden. In der Folge wurde eine Suchaktion durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern eingeleitet.

Es gab Hinweise, dass sich der Gesuchte im Luegwald in Fahrni bei Thun aufhalten könnte. Am Dienstagmittag fanden dort schliesslich Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern eine leblose Person unterhalb einer Felswand. Wie die Polizei mitteilt, dürfte der Mann in weglosem Gelände abstürzt sein und sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben. Beim Verunglückten handelt es sich um einen 83-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen aus dem Kanton Bern.

Im Einsatz standen ein Helikopter der Rega sowie diverse Dienste der Kantonspolizei Bern – unter anderem Gebirgsspezialisten und Hundeführer mit Personenspürhunden sowie Drohnen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalles aufgenommen.

