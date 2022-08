Gemeinde Bitsch – Felssturz im Kanton Wallis Die Steinbrocken sind laut Polizei kurz vor 19 Uhr ins Tal gestürzt. Weitere Angaben haben die Behörden noch keine gemacht. UPDATE FOLGT

Gestein donnert herunter oberhalb des Kraftwerks in der Massaschlucht im Wallis. Kapo Wallis

In der Massaschlucht in der Walliser Gemeinde Bitsch ist es am Donnerstagabend zu einem Felssturz gekommen.

Oberhalb des Kraftwerks löste sich laut der Kantonspolizei kurz vor 19.00 Uhr Gestein. Einsatzkräfte seien vor Ort. Mehr Informationen waren nicht erhältlich.

SDA

