Interview mit oberster Bundespolizistin – Fedpol-Chefin über Mafia: «Wenn man nicht hinschaut, ist es auf einmal zu spät» Nicoletta della Valle beklagt, es fehle das Personal, um effektiv gegen organisierte Banden vorzugehen. Die Mafiosi fühlten sich in der Schweiz zu sicher, sagt die Fedpol-Direktorin. Thomas Knellwolf

Gemäss Nicoletta della Valle hat das Fedpol seit einem Projektstopp des damaligen Bundesrats Christoph Blocher zu wenige Stellen. Jetzt will sie dies ändern. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Fedpol hat eine Schweizer Karte veröffentlicht mit über dreissig grünen Sternen. Jeder Stern bedeutet, dass die Mafia an diesen Orten präsent ist. Wie ist sie in der Schweiz aktiv? Die italienischen Mafias sind gut integriert in der Schweiz. Wir haben die Italiener ja geholt ab den 1960er-Jahren zum Arbeiten. Mit ihnen kam auch die Mafia, auch wenn natürlich die wenigsten selbst darin aktiv waren oder sind. Die Mafia passt sich an: Sie ist immer dort, wo sich viel Geld machen lässt: Waffen, Drogen, Geldwäsche, Menschenhandel. Daneben gibt es auch legale Aktivitäten, beispielsweise im Bauwesen oder im Gastgewerbe.

Ein normaler Bürger, eine normale Bürgerin nimmt die Mafia aber nicht wahr. Ja, wir alle spüren sie nicht. Die Mafia bricht nicht in Ihre Wohnung ein oder knackt Ihr Auto. Deshalb fehlt der öffentliche Druck. Die Mafiosi wirken wie brave, fleissige Bürger – auch in der Schweiz. Als wir vor ein paar Jahren im Aargau eine Verhaftungsaktion durchführten, sagten die Leute: Bei dem haben wir doch so gut gegessen.

Wie viele Mafiosi gibt es denn in der Schweiz? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sehen, dass die Mafia an vielen Orten in der Schweiz präsent ist, aber das ist erst die Spitze des Eisbergs. Wir sehen nicht alles.

Ausschnitt aus einem Fedpol-Lagebild: Die dunkelgrünen Sterne bedeuten, dass das Fedpol an diesen Orten eine Präsenz italienischer Mafiosi festgestellt hat. Der rote Punkt in Frauenfeld stellt eine bestätigt Mafiazelle dar.

Dunkelgrüne Sterne gibt es in zahlreichen Kantonen. Aber es gibt kaum Anklagen. Weshalb? Wir publizieren Lagebilder. Diese entstehen aus der Analyse von Informationen. Das ist sogenannte Police-Intelligence. Daraus ergeben sich Ermittlungsansätze, die erst nach umfangreichen Ermittlungen die für eine Anklageerhebung notwendige Beweisführung ermöglicht. Das ist sehr ressourcenintensiv. Wir dürfen bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität deshalb keinesfalls nur auf Strafverfolgung setzen.

Sondern auch? Etwa auf Ausweisungen und Einreisesperren wegen Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit – selbst für Personen, die in der Schweiz leben, Familie haben, arbeiten. Wir müssen uns auch genau fragen, welche Aufenthaltsbewilligungen wir vergeben und wen wir einbürgern. Und wir müssen auch andere administrative Mittel einsetzen: Werden zum Beispiel Mehrwertsteuerprüfungen durchgeführt, welche Baustellen überprüfen wir?

Weshalb müssen wir die Mafia bekämpfen? Neben Delikten wie Drogen- oder Waffen- und Menschenhandel infiltriert sie die legale Wirtschaft. Ein Beispiel: Bei einer grossen Überbauung macht eine von der Mafia kontrollierte Firma eine extrem günstige Offerte. Dann ist aber das Material schlecht. Die Arbeiter sind miserabel bezahlt, werden ausgebeutet, die Arbeitssicherheit ist lausig, Umweltschutzvorschriften werden ignoriert. Die Mafia nimmt der Wirtschaft die Aufträge weg. Sie untergräbt das Vertrauen, sie untergräbt den Rechtsstaat.

Wie sieht die Mafia die Schweiz? Nicht mehr nur als sicheren Rückzugsort, sondern auch als Operationsraum. Die Mafia hängt dem Irrglauben an, dass unsere Gesetze lasch sind. Mafiosi fühlen sich in der Schweiz relativ sicher. Das müssen wir ändern. Wir müssen sie stören.

Dauer-Direktorin und Ex-Genossin Nicoletta della Valle ist die personifizierte Beständigkeit bei den Sicherheitsbehörden des Bundes. Seit neun Jahren ist sie Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol). SP-Justizministerin Simonetta Sommaruga hatte sie ins Amt geholt, Nachfolgerin Karin-Keller Sutter behielt sie. Jetzt ist mit Elisabeth Baume-Schneider wieder eine Sozialdemokratin ihre Chefin. Della Valle war auch SP-Mitglied, ist aber gemäss eigenen Angaben zugunsten ihrer beruflichen Unabhängigkeit vor Jahren aus der Partei ausgetreten. (tok)

Meist reden wir über die italienische Mafia. Jüngst machte aber auch ein niederländischer Drogenboss Schlagzeilen, der auf der Flucht zwei Jahre lang in Zürich ein Luxusleben führte. Dank guter internationaler und nationaler Zusammenarbeit wurde er im Kanton Zürich verhaftet. Die belgischen und niederländischen Kolleginnen und Kollegen sagen mir zu organisierter Kriminalität: «Schaut nicht einfach zu. Wir haben zu lange gewartet.» Jetzt haben sie dort die Gewalt auf der Strasse. Es gibt No-go-Areas, Stadtteile, in denen sich selbst die Polizei kaum mehr zeigen kann.

Sie meinen, die Schweiz ist auch auf dem Weg zu solchen Zuständen? Wenn man nicht hinschaut, ist es auf einmal zu spät. Die Schweiz ist attraktiv für die organisierte Kriminalität wegen ihrer Lage, wegen des Reichtums und weil es sich hier gut lebt. Der Wohlstand zieht Banden an, die extra einreisen, um beispielsweise Bancomaten zu sprengen.

Der verhaftete belgische Drogenboss soll sogar vom Gefängnis in der Schweiz aus befohlen haben, den belgischen Justizminister zu entführen. Das ist eine Ermittlungshypothese der Belgier. Hier laufen Strafverfahren, auch im Kanton Zürich, weshalb ich mich nicht dazu äussern kann. Was feststeht: Die Banden dort sind sehr reich, fühlen sich allmächtig und verhalten sich entsprechend. Sie bedrohen den Justizminister oder das niederländische Königshaus.

International zu Erfolgen im Kampf gegen die Mafia führte das Knacken des Verschlüsselungsdienstes Sky ECC, der oft von Kriminellen genutzt wird. Wie kann da die Schweiz profitieren? Wir bekamen von Europol ein Länder-Paket mit Informationen zur Schweiz. Wir konnten erst einen Bruchteil auswerten, was aber schon zu vielen wertvollen Erkenntnissen führte. Wir sehen, wie Verdächtige sich in der Schweiz bewegen. Ersichtlich ist, wie sich die Mafia die Arbeit teilt: Gruppen aus Albanien, die «Mocro Maffia» aus den Niederlanden und Belgien, die italienischen Mafias – sie sind alle auch in der Schweiz aktiv. In Filmen bekämpfen Gruppierungen sich aufs Blut, aber in der Realität ist das die Ausnahme, wenn sich jemand betrogen oder verraten fühlt. Und selbst dann ist der Mafia-Bezug für uns nicht immer ersichtlich. Wir haben jahrzehntealte Straffälle analysiert und sahen, dass Tötungsdelikte, die damals Beziehungsdelikte zu sein schienen, einen Mafia-Bezug haben.

Die Schweiz hat wie im bekannten Fall eines Lokals bei Frauenfeld schon Mafia-Verdächtige festgenommen und nach Italien ausgeliefert. Dort wurden sie nach Jahren freigesprochen. Die Rechtslage in Italien ist nicht gleich wie in der Schweiz. Mit der damaligen Aktion haben wir immerhin das Ziel erreicht, dass eine Gruppierung gestört werden konnte. Das ist das übergeordnete Ziel im Kampf gegen die organisierte Kriminalität. Das Ziel des Strafverfahrens ist die Wahrheitsfindung. Freisprüche gehören aber zum Rechtsstaat, wenn einem Gericht die Beweislast in einem Fall nicht reicht. Es gibt aber auch andere Fälle: Kürzlich wurden in Norditalien drei aus der Schweiz Ausgelieferte verurteilt.

Ein anderes Thema: Diese Redaktion hat eben erst über mehr als 100’000 offene Fälle der Schweizer Justiz berichtet. Hat sie das überrascht? Überhaupt nicht. Auch die Polizei hat viel zu wenig Ressourcen.

«Wir haben heute rund 200 Ermittlerinnen und Ermittler zu wenig.»

Wie sieht es beim Fedpol aus? Bislang sagte ich immer: Ich arbeite mit den Ressourcen, welche die Politik mir gibt. Jetzt sage ich zusätzlich: Diese Ressourcen genügen nicht. Ich habe zu wenig Personal, um effektiv gegen die organisierte Kriminalität und gegen Terror vorzugehen. Das ist eine Spätfolge davon, dass das von Alt-Bundesrätin Ruth Metzler lancierte Projekt Effizienzvorlage, kurz EffVor, durch den damaligen Justizminister Christoph Blocher gestoppt wurde.

Das ist aber lange her. Wir haben heute rund 200 Ermittlerinnen und Ermittler zu wenig. Pro Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft haben wir 1,6 Ermittlerinnen und Ermittler. Das kann nicht aufgehen, denn die eigentliche Ermittlungsarbeit machen meist unsere Leute. Unsere Überstunden und Ferienguthaben kumulieren sich. Wir mussten deshalb bereits die Unterstützung für die Kantone zurückfahren. Auf diesen Missstand weise ich auch die Politik hin. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine Leute ausbrennen.

Das Fedpol machte zuletzt Schlagzeilen, weil seine Daten, darunter die Hooligan-Datenbank, beim IT-Anbieter Xplain gehackt wurden. Was dachten Sie, als Sie darüber informiert wurden? Sie verstehen, wenn ich mich dazu nicht äussern kann. Es läuft ein Verfahren des Datenschützers, und es laufen Strafuntersuchungen. Wir könnten potenziell beschuldigt sein.



Wie ist das Fedpol vom Hacking betroffen? Allgemein kann ich sagen: Die öffentliche Hand ist im IT-Bereich abhängig von externen Anbietern. Weder wir noch eine Kantonspolizei noch das Migrationsamt können alles selbst machen. Eine Erkenntnis ist: Es reicht nicht, wenn wir uns selbst gut schützen. Wir müssen auch bei den IT-Anbietern besser hinschauen.

Wieso sind wir so schlecht vorbereitet? Die Attacken sind nichts Neues. Korrekt, solche Attacken sind nichts Neues. Hier muss die Schweiz ein neues Bewusstsein entwickeln. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit weist auf konkrete Gefahren hin. Aber Sicherheit ist teuer.

