Schon geimpft? Für Golubic Privatsache

Birmingham, Nottingham, Eastbourne, London: Viktorija Golubic hatte ausgiebig Zeit, sich an die strengen englischen Turnierblasen zu gewöhnen. «Langweilig wurde es zwar nicht. Aber das Gefühl, eingesperrt zu sein, ist schon sehr anstrengend», sagt die Zürcherin. Auf die Frage, ob sie schon geimpft sei, reagierte die 28-Jährige ausweichend: «Zur Impfgeschichte will ich mich nicht äussern. Man muss nicht immer alles von sich preisgeben.» Nach Birmingham habe sie sich mal zwei Tage aus der Blase verabschiedet und sich dann wieder «eingetestet», erzählt sie immerhin.

Golubic steht am Montag als Einzige des Schweizer Quartetts im Einsatz. Nachdem sie in Eastbourne als Qualifikantin mit einem Sieg über Bencic die Viertelfinals erreicht hat, rechnet sich die Nummer 66 gegen die Russin Veronika Kudermetowa (32) gute Chancen aus. Es sei immer gleich auf Rasen: Am Anfang denke sie, das gehe gar nicht, und mit jedem Tag spiele sie besser und geniesse es mehr. «Wer sich gut bewegt, hat einen Vorteil. Das kommt mir entgegen.» (rst)