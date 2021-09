Von der Tennisikone zur Werbefigur – Federer inszeniert sich nur noch für Promo – das passt nicht Meist abwesend von der Tennistour die letzten eineinhalb Jahre, ist Roger Federer kaum mehr greifbar. Dabei war er doch immer so authentisch. Meinung Simon Graf aus New York

Roger Federer, der Liebling der Massen, bei seinem Abgang in Wimbledon am 7. Juli. Foto: Alberto Pezzali (AP Photo)

Roger Federer ist am US Open abwesend und doch omnipräsent. Überall sieht man Tennisfans mit «RF»-Dächlikappen. Viele kauften schon vor einiger Zeit Tickets, um ihn in New York zu sehen, ein vielleicht letztes Mal. Es sollte nicht sein. Aber selbst wenn er nie mehr ein Racket in die Hand nehmen sollte, sein Vermächtnis wird in vielen Spielerinnen und Spielern weiterleben. Niemand hat so viele zu diesem Sport inspiriert wie er.

Seinen Rücktritt hat Federer noch nicht erklärt, eine kleine Hoffnung bleibt, dass er nochmals auf die Courts zurückkehrt. Doch wie steht es um ihn? Seine letzte Wortmeldung stammt vom 15. August, als er in einem kurzen Video via Instagram bekannt gab, er müsse leider sein rechtes Knie ein drittes Mal operieren lassen. Es wird gemunkelt, das sei inzwischen geschehen.