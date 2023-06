Auf Wiedersehen! Roger Federer nimmt Abschied am Turnier in Halle, das er zehnmal gewann. Foto: Friso Gentsch (Keystone)

Er werde «kein Geist und kein Fremder» werden, versprach Roger Federer, als er sich im vergangenen September am Laver-Cup von der Tennisbühne verabschiedete. Er werde dem Sport verbunden bleiben. Der 20-fache Grand-Slam-Champion hat Wort gehalten. Nachdem er sich mehrere Monate bewusst vom Tennis ferngehalten hatte, zeigte er sich zuletzt wieder des Öfteren. Er war Überraschungsgast bei der Eröffnung von öffentlichen Courts in London. In Wimbledon spielte er ein paar Bälle mit Prinzessin Kate und wohnte einem Training der Ballkids bei. Beim Rasenturnier in Halle gab er letzte Woche seinen Abschied auf dem Platz und schrieb unzählige Autogramme.