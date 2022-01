Erste Anpassung im März möglich – Fed kündigt baldige Leitzinserhöhung an Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt hält es die US-Notenbank für «bald angemessen», den Leitzins anzupassen. Die erste Erhöhung könnte im März erfolgen.

US-Notenbank-Chef Jerome Powell. (11. Januar 2022) Foto: Graeme Jennings (AFP)

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen vorerst auf Nullniveau belassen, zugleich aber eine baldige Zinserhöhung angekündigt. Angesichts der hohen Inflationsrate und der guten Lage am Arbeitsmarkt werde es «bald angemessen» sein, die Leitzinsen zu erhöhen, erklärte die Federal Reserve am Mittwoch in Washington nach einer zweitägigen Sitzung ihres Offenmarktausschusses. Die wegen der Corona-Pandemie gestarteten massiven Anleihekäufe sollen demnach bis Anfang März eingestellt werden. Dann ist der Weg frei für eine Anhebung der Leitzinsen.

Die Fed hatte die Leitzinsen im März 2020 angesichts der verheerenden Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft auf zwischen Null und 0,25 Prozent abgesenkt. Ausserdem wurde zur Stützung der Konjunktur ein massives Programm zum Kauf von Anleihen aufgelegt.

AFP/aru

