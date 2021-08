Finanzplan Stadt Bern – FDP will mit höherem Rentenalter Stadtfinanzen entlasten Ob mit einer Erhöhung des Pensionsalters von 63 auf 65 Jahre Geld gespart werden kann, ist jedoch ungewiss. Bernhard Ott

Vor elf Jahren protestierten städtische Angestellte gegen die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung des Rentenalters. Der Beschluss musste zurückgenommen werden. Foto: Valérie Chételat

Rentenalter 63 ist «ungewöhnlich», wie einst ein Experte im «Bund» sagte. Und weil dem so ist, nehmen die Bürgerlichen in der Stadt Bern immer wieder Anlauf zur Erhöhung des Pensionsalters. Jüngstes Beispiel ist ein Antrag der FDP zum Finanzplan, der Anfang September im Stadtrat behandelt wird. Er ist Teil einer Reihe von Anträgen zu den Arbeitsbedingungen des städtischen Personals. So spricht sich die FDP auch für eine Erhöhung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 42 Stunden und für einen Stopp beim Ausbau des Personals bis 2025 aus.

Fehlender Support