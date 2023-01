Nach Rücktritt von Silvia Steidle – FDP nominiert Natasha Pittet für Bieler Finanzdirektion Natasha Pittet soll die derzeit dezimierte Bieler Stadtregierung wieder komplettieren: Das haben PRR und FDP am Montagabend beschlossen.

Lino Schaeren (BT)

Für den vakanten Sitz in der Bieler Stadtregierung nominiert: Natasha Pittet. Foto: Tanja Lander /a

Sie war von Anfang an die Favoritin und sie hat nun auch das Rennen gemacht: Der Bieler Freisinn hat am Montagabend Stadträtin Natasha Pittet (PRR) als Nachfolgerin der zurückgetretenen Silvia Steidle (PRR) für die Bieler Stadtregierung nominiert. Die Nomination war unbestritten.

Dass die 54-jährige Pittet nominiert würde, hatte sich in den letzten Tagen abgezeichnet. Mit ihr nominiert der Freisinn seine profilierteste französischsprachige Politikerin als Nachfolgerin von Silvia Steidle, die nach der verlorenen Budget-Abstimmung Anfang Dezember mit einem veritablen Rundumschlag gegen den linken Gemeinde- und Stadtrat zurückgetreten war.

Pittet sitzt seit vielen Jahren im Stadtparlament, hat in dieser Zeit zweimal die Geschäftsprüfungskommission (GPK) präsidiert. Pittet ist Juristin, sie ist Partnerin und Vize-Geschäftsführerin des Unternehmens Scribe, das sich auf die Übersetzung, Korrektur und Redaktion von technischen und juristischen Texten spezialisiert hat.

Wird ihre Nomination nicht bestritten, wird Pittet voraussichtlich Anfang April ihre neue Arbeit als Bieler Regierungsmitglied aufnehmen. Ihre Nomination durch den Freisinn wird im amtlichen Anzeiger publiziert – danach bleiben anderen Parteien und Interessengruppen vier Wochen, um mindestens 3000 Unterschriften von in Biel Stimmberechtigten zu sammeln, um eine Urnenwahl für den Ersatz von Silvia Steidle zu erzwingen.

Aufgrund der Nomination von Pittet erscheint dieses Szenario jedoch eher unwahrscheinlich: Pittet ist in der Bieler Politik breit akzeptiert, zudem ändert sich durch ihren Eintritt weder etwas an der Frauenmehrheit in der Regierung noch an der angemessenen Vertretung der Romands (zwei von fünf Sitzen).

Fehler gefunden?Jetzt melden.