Favoritenrolle gerecht geworden – FCZ müht sich zu knappem 1:0-Sieg Nach dem klaren Sieg gegen Leader St. Gallen gewinnt der FCZ auch gegen den FC Lugano. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Marchesano nach einem Corner. Tobias Matsch

Führungstor für den FCZ durch Marchesano. Quelle: SRF Ein Eckball bringt hier den Zürcher-Führungstreffer. Ausgerechnet der 1,68-m-kleine Marchesano versenkt die Vorarbeit von Schönbächler per Kopf im Netz.

Nur 167 Zentimeter gross ist Antonio Marchesano. Und trotzdem ist er es, der in der 73. Minute nach einem Corner an den Ball kommt und im Tor unterbringt. Es ist der dich verdiente Führungstreffer des FC Zürich.

Wenig Räume gestehe der FC Lugano seinen Gegnern zu, sagte FCZ-Trainer Magnin vor dem Spiel. Mit Ballbesitz wolle man Lösungen suchen. Und sein Team setzte das vor allem in der zweiten Hälfte um. Die Zürcher kontrollierten den Ball, Lugano stand kompakt und liess nicht viele Chancen zu. «Geduld, Geduld», forderte Magnin lautstark. Der FCZ suchte die Lücke, fand sie selten und scheiterte dann auch noch. Aiyegun Tosin scheiterte gleich doppelt an Baumann in der 55. Minute. Und auch sonst war der Doppeltorschütze von St. Gallen sehr auffällig. Kam oft über rechts, dribbelte in der Mitte, versuchte es auch mal frech aus 30 Metern.

Doch Lugano griff auch an. Yao traf in der ersten Hälfte nur den Pfosten, Sabbatini in der zweiten die Latte. Nach dem Tor drückte Lugano mehr. Omeragic musste auf der Linie einen Schuss von Yao abwehren, mit dem Kopf. Anschliessend war er so benommen, dass er vom Platz musste. Holender scheiterte kurz vor Schluss kläglich an Brecher. Das Team mit den drittwenigsten Toren liess die Kaltblütigkeit vermissen. Und so gewann der FCZ verdient und kommt bis auf zwei Punkte an den vierten Rang heran. (ets)

Zürich – Lugano 1:0 (0:0)

SR Jaccottet. — Tor: 73. Marchesano (Schönbächler) 1:0.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Omeragic (80. Mirlind Kryeziu), Kempter; Janjicic, Sohm (80. Hekuran Kryeziu); Tosin (93. Domgjoni), Marchesano (80. Koide), Schönbächler; Kramer (60. Winter).

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Selasi (78. Lungoyi); Lavanchy, Lovric (90. Covilo), Sabbatini, Yao (90. Jefferson); Janga (78. Holender), Gerndt (67. Bottani).

Bemerkungen: Zürich ohne Kololli (gesperrt) und Mahi (verletzt). Tosin verletzt ausgeschieden. Lugano ohne Obexer, Rodriguez, Sulmoni, Custodio und Macek (alle verletzt). Super-League-Debüt des 19-jährigen Schweizers Henri Koide. 28. Pfostenschuss Yao. 68. Schuss von Sabbatini an die Unterkante der Latte. Verwarnungen: 16. Kramer (Foul), 26. Janga (Foul), 56. Kempter (Foul), 94. Jefferson (Foul).

Resultate:

Samstag: Luzern - Servette 2:2 (0:2). Young Boys - Neuchâtel Xamax FCS 6:0 (4:0). — Sonntag: Basel - Sion 2:0 (0:0). St. Gallen - Thun 3:2 (3:0). Zürich - Lugano 1:0 (0:0).

Rangliste:

1. Young Boys 26/51. 2. St. Gallen 26/51. 3. Basel 26/46. 4. Servette 26/40. 5. Zürich 26/38. 6. Luzern 26/35. 7. Lugano 26/30. 8. Sion 26/24. 9. Neuchâtel Xamax FCS 26/22. 10. Thun 26/22.

Zürich 1 : 0 Lugano