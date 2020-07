FCZ kommt mit Rückenwind nach Thun

Willkommen

Hallo und herzlich willkommen zur 27. Runde der Raiffeisen Super League.

So unterschiedlich die Ausgangssituation der beiden Teams aus Thun respektive Zürich auch ist, beide Mannschaften starten mit Selbstvertrauen in die heutige Partie.

Schon seit einer gefühlten Ewigkeit und 18 Runden ist der FC Thun Inhaber der so oft zitierten roten Laterne und schien teilweise mit 6 Punkten Rückstand auf den 9. Platz schon fast abgeschlagen. Doch die letzten Wochen lassen hoffen. Ein Exploit beim Meister und Tabellenführer YB brachte überraschende 3 Punkte auf das Thuner Konto und auch im nächsten Spiel gegen Tabellenzweiten St.Gallen waren die Kantonsberner nahe an einem Punktgewinn.

Beim FC Zürich zeichnete sich ein relativ gemütliches Ende der Saison ab: Keine Gefahr nach unten, aber auch keine grossen Aussichten nach oben. Aber auch als Zürcher Fan darf man sich eventuell wieder auf ein wenig Nervenkitzel einstellen. Nur noch 9 Punkte (mit einem Spiel weniger) trennen den FCZ vom dritten Platz und Erzfeind FC Basel, welcher zur Teilnahme an den europäischen Wettbewerben berechtigt. Noch vor einigen Runden hätte man in Zürich einen 9 Punkte Rückstand nicht unbedingt als einholbar bezeichnet, aber nach den starken Vorstellungen gegen St.Gallen und Lugano, scheint der europäische Traum plötzlich wieder in greifbare Nähe gerückt zu sein.

Anpfiff in Thun ist um 20.30 Uhr.