19. Minute

Animierte Startphase

Nicht nur in Tore sondern auch in Sachen Tempo bietet dieses Spiel in den ersten 20 Minuten einiges an Unterhaltung. Die St. Galler konnten den frühen Rückstand bereits wieder ausgleichen, jedoch schleichen sich immer wieder unnötige Fehlpässe ein. Der FCB versucht die St. Galler Angriffsversuche zu stoppen und schnell umzuschalten.