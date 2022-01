Wegen Corona – Fast keine Fasnacht im Raum Bern Nach der Absage der Organisatoren in Bern zeichnet sich ab: Die Fasnacht Münsingen wird dieses Jahr wohl eine der wenigen in der Region bleiben. Fabio Peter

Im Januar 2017 zogen die Notäfrässer als Piloten durchs Dorf. Auch dieses Jahr sind sie in Münsingen unterwegs. Archivfoto: Iris Andermatt

Nach zwei Jahren sollte die Fasnacht endlich wieder Einzug halten, so die Hoffnung der Zünfte und der Organisationskomitees. Stattdessen mussten wegen Corona auch dieses Mal fast alle Anlässe in der Region Bern abgesagt werden.

Erst am Dienstag fiel mit der Fasnacht in Bern der grösste Anlass in der Region ins Wasser. Wie der Verein Bärner Fasnacht mitteilte, sind die Kosten und der Aufwand für die zusätzlichen Schutzmassnahmen zu hoch. Schon zuvor war klar, dass es eine Fasnacht ohne Umzug sein würde. An der Bärebefreiig, den Schnitzelbänken in den Restaurants, der Kinderfasnacht und den Guggenkonzerten auf Bühnen wollte der Verein zunächst aber festhalten.