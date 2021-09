Mundart-Kolumne – Fast alle machen es: «Useschtüdele» bis zum Gehtnichtmehr Unsere Kolumnistin erinnert sich, wie sie vor vielen Jahren in einer Mundart-Kolumne über «Prokrastination» schrieb – aber heute weiss sie genau: Die Zeit ist auf ihrer Seite. Renata Burckhardt

« Jöö, sälü Recep, bisch du e Härzige »: Auch Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, schiebt wohl manchmal Aufgaben vor sich her. Foto: Adem ALTAN / AFP

Vor genau zwöuf Jahr hani hie i däm Medium über d Prokraschtination gschrybe. Dass aui Möntsche tüege prokraschtiniere. Behoupteni itz eifach mau. Dass auso aui tüege Züüg «useschtüdele». Useschtüdele tönt aber weniger gfürchig. Useschtüdele tönt sogar no härzig. Hoppla, das mit em härzig. I ha chürzlech en ere Fründin gseit, sie gsiech härzig us. Uu, das het sie nid gärn gha. S het sicher o drmit z tüe, dass sie e sehr chlyni Frou isch, u zueglych es ächts Braini, auso gschyd, aber härzig isch ab vierzgi irgendwie sowieso verby, egal by welere Körpergrössi.