Tagestipp: Lichtshow in der Heiliggeistkirche – Farbenfroher Anstrich Im Inneren der Heiliggeistkirche flimmert die Schöpfungsgeschichte als 30-minütige Lichtshow über die Kirchenwände.

Foto: PD

Sechs Tage dauerte gemäss der Bibel die Erschaffung der Welt. In der Heiliggeistkirche in Bern geht es etwas schneller zur Sache: Für 30 Minuten flimmert die Schöpfungsgeschichte als farbenfrohe Projektion – «ein dreiteiliges Bild- und Tonspektakel», wie die Veranstalter schreiben – über die Kirchendecke und -wände. Damit alles genau passt, wurde zuvor das Innere der Kirche vermessen. «Genesis», wie die Show heisst, wurde bereits in Zürich gezeigt und stammt vom Kollektiv Projektil, das im Rahmen von «Rendez-vous Bundesplatz» auch schon spielerisch das Bundeshaus beleuchtete. (lri)

