YB-Meisterfeier in der Pandemie – Fans dürfen feiern, aber nur in kleinem Rahmen Am Sonntag hat YB möglicherweise die erste Chance, sich den Titel zu sichern. Doch aus der grossen Sause wie in den Vorjahren würde diesmal wegen Corona nichts. Selina Grossrieder

Selbst wenn YB Meister würde, gäbe es keinen Umzug wie in den vergangenen beiden Jahren. Foto: Raphael Moser

Wie geht Meisterfeier im Corona-Modus? Und lohnt sich das überhaupt? Mit diesen Fragen befassen sich jetzt die Fans der Berner Young Boys, der Fussballclub und die Stadt. Denn am Sonntag könnte YB zum dritten Mal in Folge den Meistertitel holen. Möglich wäre das, wenn der FC St. Gallen nicht gegen Zürich gewinnt und YB am Sonntag einen Sieg gegen den FC Luzern erringen kann.