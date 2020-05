Zurück in der Schule – Fangisverbot auf dem Pausenplatz Nach acht Wochen ist Leben in die Berner Schulhäuser zurückgekehrt. Die Kinder freuten sich, und Lehrpersonen starteten mit gemischten Gefühlen. Simone Olivia Klemenz und Christoph Aebischer , Christoph Aebischer

Gestaffelt in die Pause: Im Schulhaus Aebnit in Muri sollen sich die Schulklassen beim Gang in die Pause möglichst nicht kreuzen. Foto: Adrian Moser

«Alle Kinder haben sich auf den Schulstart gefreut», sagt Unterstufenlehrerin Claudine Beutler am Tag, an dem die Volksschulen in der Schweiz wieder öffnen. Sie waren aber auch gespannt, fügt sie hinzu. Sie habe sich nach acht Wochen ebenfalls mental auf die Rückkehr ins Klassenzimmer vorbereiten müssen. Respekt und Anspannung habe sie verspürt, aber keine Angst. So wie der Klassenlehrerin aus dem Schulhaus Aebnit in Muri erging es vielen der rund 13’000 Lehrerinnen und Lehrer im Kanton.