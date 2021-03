Kampf um Ski-Vorherrschaft – Fangen die Österreicher die Schweizer Männer noch ab? Zwei Österreicher unter den besten drei, kein Schweizer. Ramon Zenhäusern und Loïc Meillard sind im zweiten Lauf von Lenzerheide gefordert. Philipp Rindlisbacher

Zum Ende einer für ihn enttäuschenden Saison der nächste Ausfall: Daniel Yule Keystone

Eigentlich ist alles entschieden: Der Gesamtweltcup, die Disziplinenwertung im Slalom. Am Final in Lenzerheide geht es «nur» noch um den letzten Rennsieg der Saison. Nach halbem Pensum führt Marco Schwarz den Slalom an, knapp zwei Zehntel liegt er vor Clement Noel. Ramon Zenhäusern (+0,63) hat als Vierter nur eine Hundertstel Rückstand aufs Podest respektive Adrian Pertl.

Mit Schwarz, der Weltnummer 1 im Stangenwald, und Pertl sind abermals zwei Österreicher ganz vorne dabei. Mit Manuel Feller folgt gar ein dritter auf Zwischenrang 6. Die ÖSV-Equipe ist die stärkste im Slalom – und sie möchte es zu gerne auch über alle Disziplinen hinweg sein. Nach 34 von 35 Rennen liegen die Schweizer im Nationencup der Männer noch vorne, die Reserve aber ist auf 158 Punkte geschmolzen.

Es dürfte an Zenhäusern und Loïc Meillard (nach dem ersten Lauf 7.) liegen, die nötigen Zähler ins Trockene zu bringen. In der Entscheidung (ab 13.45 Uhr) mit dabei sind auch Tanguy Nef (16.) sowie Luca Aerni (16.), der grösste Slalom-Aufsteiger des Winters. Daniel Yule schied nach bescheidener Zwischenzeit einmal mehr aus – «es ist ein bisschen wie in meiner gesamten Saison», sagt der Walliser hinterher, «ein Kampf und Krampf». Er sei nie in den Rhythmus gekommen. «Das war schon in den Trainings so, ich konnte nie richtig Selbstvertrauen einbauen.»