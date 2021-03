Elternzeit im Kanton Bern – Familienpolitische Revolution oder laues PR-Lüftchen? Die SP sammelt im Kanton Bern Unterschriften für 24 Wochen Elternzeit. Das wäre ein Novum in der Schweiz. Doch die rechtlichen Hürden sind hoch und ein kantonaler Alleingang umstritten. Fabian Christl

Mit der Elternzeit sollen auch Väter stärker ins Familienleben einbezogen werden. Symbolfoto: Keystone

Noch sind die Unterschriften nicht zusammen, und die Zeit drängt: Die Frist für die Einreichung der beglaubigten Unterschriften für die Elternzeitinitiative läuft noch bis am 6. April. Gerade auf Stadtgebiet sieht man derzeit an allen Ecken Leute mit Unterschriftenbögen stehen. Doch mehr als ein «vorsichtig optimistisch, dass es reichen könnte» kriegt man aus dem Initiativkomitee nicht heraus.

Dennoch: An den Unterschriften ist noch selten eine SP-Initiative gescheitert. Bahnt sich also im behäbigen Kanton Bern eine familienpolitische Revolution an? Schliesslich fordern die Initianten 24 Wochen bezahlte Elternzeit – zusätzlich zu den bestehenden 14 Wochen Mutterschaftsurlaub und den bereits beschlossenen zwei Wochen Vaterschaftsurlaub. Bisher hat noch kein Kanton eine solche Elternzeit eingeführt. Einzig der Kanton Tessin hat sich im Grundsatz für zwei Wochen ausgesprochen.