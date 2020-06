4 Nächte bleiben, 3 Nächte bezahlen! – (Familien)-Wanderferien Lötschental Naturbelassene Plätze und lauschige Wälder, glitzernde Bergseen und frische Bergluft schaffen ideale Bedingungen, um sich vom Alltag zu erholen und machen das Wandern zum Erlebnis. Irina Steinmann

Profitieren Sie vom Sommer-Pauschalangebot «4 Nächte schlafen - nur 3 Nächte bezahlen» im Wanderparadies Lötschental

Reisedaten

bis 25. Oktober 2020



Das Angebot beinhaltet

– 4 Übernachtungen zum Preis von 3, im Doppel- oder Familienzimmer, inkl. Frühstück, im Hotel Ihrer Wahl im Lötschental

– Freie Benutzung der Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp

– Freie Benutzung der Postauto-Linie Gampel/Steg - Fafleralp

– Freier Eintritt zur Minigolf- und Freizeitanlage „Gsteinät“ in Wiler

– Freier Eintritt ins Lötschentaler Museum in Kippel

– Freier Eintritt ins Hallenbad in Steg

– Gästekarte mit diversen Vergünstigungen



Reservation

Hier online in Ihrem gewünschten Hotel reservieren.



Bitte geben Sie bei «Online Reservation hier» das Passwort Tamedia ein.

Wählen Sie das gewünschte Reisedatum und es werden Ihnen sämtliche verfügbare Unterkünfte angezeigt.