Abschied von Blerim Dzemaili – Familie, Ferrari, Fehlentscheid: Wie er bei GC durchfiel und zur FCZ-Ikone wurde Im Juli 2003 debütiert der Bub aus Seebach für den FCZ. 20 Jahre später und nach einer Reise um die Welt blickt er auf Momente seiner Karriere zurück. Ueli Kägi Thomas Schifferle

Bei der Familie in Seebach: «Ohne sie hätte ich nie so eine Karriere gemacht»

2003 im Wohnzimmer in Seebach: Blerim Dzemaili (Mitte) mit dem älteren Bruder Betim, Mutter Shemije und Vater Fekredin. Foto: Reto Oeschger

«Das war in Seebach, als ich im ersten Jahr Profi war. Schön übrigens das schräge Bild an der Wand … (lacht) Mit dem ersten selbst verdienten Geld haben wir, mein Bruder und ich, unseren Eltern ein Haus gebaut, daheim in Tetovo, wo wir ursprünglich herkommen. Das war für uns selbstverständlich.