Medial und politisch werden integrative Schulen und damit Kinder mit einer Behinderung für den Lehrermangel verantwortlich gemacht. Wir, Behindertenverbände und betroffene Eltern im Kanton Bern, wehren uns gegen diese Schuldzuweisung. Der Lehrermangel ist ein grosses Problem, die Situationen an den Schulen teilweise untragbar für Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Schulleitungen und Eltern. Die Situation hat sich zugespitzt und einen traurigen Höhepunkt erreicht. Allerdings war das Schulsystem bereits vor der Revision des Volksschulgesetzes am Kranken, und in den letzten Jahren haben sich zunehmend Unzufriedenheit und Überlastung im Lehrkörper breitgemacht. Dass die Integration von Kindern mit Behinderungen nicht zur Beruhigung des bereits angeschlagenen Systems beigetragen hat, bestreiten wir nicht.

Die Forderung von FDP-Grossrat Hans-Peter Kohler, «wieder Ruhe in die Klassen zu bringen», finden wir prinzipiell unterstützenswert. Bei der Umsetzung muss jedoch mit Bedacht vorgegangen werden. Wer schulpflichtige Kinder hat, weiss, wie divers die Klassen zusammengesetzt sind und wie viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen sowie sozialen und familiären Hintergründen sich in einer Klasse befinden. Wer ist nun für die Unruhe in den Klassen verantwortlich? Sind es die Kinder mit Behinderungen, Kinder mit Diagnosen wie ADHS, ADS und ASS, oder sind es Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten aufgrund posttraumatischer Belastungsstörungen? Verhaltensauffälligkeit hat viele Gesichter und Ursachen. In gemischten Klassen wird der Umgang mit Menschen geübt; ein wichtiges Lernfeld für das Leben als Erwachsene in einer vielfältigen Gesellschaft.

Mit der Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention hat sich die Schweiz verpflichtet, sich auf den Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft zu begeben. Dazu gehört die Errungenschaft der integrativen Volksschule.

Es muss es uns wert sein, finanzielle und personelle Ressourcen im Bildungsbereich aufzustocken.

Die Durchsetzung des Rechts auf Schulbildung für Kinder mit Behinderungen war in der Schweiz ein langer Weg: Erst 1960 wurde bei der Einführung des Invalidengesetzes ein Recht auf Bildung für Kinder mit leichteren (geistigen) Behinderungen festgeschrieben. Die Gleichberechtigung aller Menschen vor dem Gesetz wurde 1998 in der Bundesverfassung festgehalten. 2002 trat das Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft, und 2014 wurde die UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert.

Mit dem neuen Volksschulgesetz im Kanton Bern wird nun seit 1.1.2022 der Anspruch auf Sonderschulbildung mit dem standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) auf den Erziehungsberatungsstellen ermittelt. Und zwar, das ist neu, anhand der Bedürfnisse der Kinder und nicht aufgrund ihrer Diagnose. Ausserdem sind die Eltern von Kindern mit Behinderungen nicht mehr selbst dafür zuständig, eine passende Schule für ihr Kind zu finden (und dadurch grosse räumliche Distanzen in Kauf zu nehmen). Von den traumatischen Folgen dieser Familiensplittungen ganz zu schweigen.

Diese Fortschritte dürfen wir nicht aufgrund von falschen Schuldzuweisungen und propagierten Scheinlösungen infrage stellen. Setzen wir uns gesamtgesellschaftlich für eine qualitativ hochstehende Schullandschaft ein, mit genügend Schulraum, kleineren Klassen und entlasteten Lehrpersonen. Dieses Ziel muss es uns wert sein, finanzielle und personelle Ressourcen im Bildungsbereich aufzustocken. Gemeinsam – nicht mit Separation – müssen wir die grossen Herausforderungen angehen.

