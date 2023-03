Mit 20 Wohnwagen – Fahrende besetzen erneut den Parkplatz der Tissot Arena Auf dem Parkplatz der Tissot Arena in Biel haben sich erneut Fahrende niedergelassen. Christian Häderli

Bereits im letzten Herbst besetzten Fahrende bei der Tissot Arena illegal den Parkplatz. (Archivbild) Foto: Rabih Haj-Hassan / BT

Am Sonntagnachmittag haben sich erneut Fahrende bei der Tissot Arena in Biel niedergelassen. Die Fahrenden sind kurz vor 15 Uhr in Biel angekommen, wie die regionale Einsatzzentrale der Kantonspolizei Bern in Biel auf Anfrage bestätigte.

Geschätzt dürfte es sich um an die 20 Wagen handeln. Die zuständigen Personen seien informiert worden, heisst es weiter. Darunter die Stadt Biel. Erst vor wenigen Wochen hatte eine Gruppe Fahrende ein Stück Land der Stadt Biel im Bözingenfeld illegal besetzt.

Es handelte sich dabei um dieselbe Gruppe, die im letzten Oktober für Aufregung sorgte, als sie über viele Wochen den Aussenparkplatz nördlich der Tissot Arena belegte, den der EHC Biel bei seinen Heimspielen für seine VIP-Kundschaft nutzt.

Christian Häderli ist Redaktor im Ressort Desk/Interaktion und beschäftigt sich mit allem, was tagesaktuell gerade zu reden gibt. Mehr Infos @ChriguHaederli

