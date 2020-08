Könnte nun ein Kanton entscheiden, dass diese Öffnung bei ihnen nicht gilt?

«Die Bewilligung bleibt bei den Kantonen», so Sommaruga. Das sei heute schon so. Es gibt keine Rahmenbewilligung. In dem man jedoch Voraussetzungen auf Bundesbasis ausarbeitet, schafft man eine gewisse Grundvoraussetzung, so die Bundespräsidentin.

Zum Gerangel zwischen dem Bund und den Kantonen haben wir immer wieder geschrieben. Zum Beispiel als es um die Maskenpflicht im ÖV ging.