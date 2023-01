Abfahrt in Cortina d’Ampezzo – Wieder siegt Goggia – aber Suter schockt die Konkurrenz Die Italienerin dominiert nach Belieben, die Olympiasiegerin erleidet einen heftigen Sturz. So ist es Lara Gut-Behrami, die als Fünfte ein Schweizer Debakel verhindert. Philipp Rindlisbacher

Ein bekanntes Bild: Sofia Goggia jubelt über einen Abfahrtssieg. Foto: Alain Grosclaude (Getty Images)

Der erste Gratulant? Ein Hund! Sofia Goggia sitzt in der Leaderbox, wie so oft nach einer Abfahrt, sofern sie denn nicht gerade gestürzt ist. Und sie wird geleckt vom entzückten Vierbeiner ihres Vaters. Goggia entscheidet das Heimrennen in Cortina d’Ampezzo für sich, es ist ihr vierter Sieg in der fünften Abfahrt des Winters, einmal ist sie überdies Zweite geworden. Mehr Dominanz geht kaum in einer Disziplin, und sie wird umso bemerkenswerter, bedenkt man, dass sich die Italienerin vor einem Monat in St. Moritz die Hand brach und vergangenen Samstag in St. Anton wieder einmal von der Piste flog.

Ungeachtet dessen, dass Ilka Stuhec auf Rang und die Dritte Kira Weidle erstaunlich wenig Zeit verlieren, scheint Goggia derzeit unter normalen Umständen nicht zu bezwingen sein. Das wird wohl auch hinsichtlich der Weltmeisterschaften im Februar in Méribel Bestand haben. Als Titelverteidigerin will Corinne Suter nach Frankreich reisen, doch die Schwyzerin erleidet in den Dolomiten einen heftigen Rückschlag: Im Schlussteil gerät die 28-Jährige aus der Balance, nach einer Welle hebt sie ab – der Aufprall ist überaus heftig.

Geistesgegenwärtig gelingt es Suter in der Luft, sich zur Seite abzudrehen, die Knie jedenfalls werden beim Sturz respektive der unsanften Landung nicht verdreht. Sie bleibt kurz liegen, kann dann aber aufstehen und selbst ins Ziel fahren. Verständlicherweise tut sie dies mit schmerzverzerrtem Gesicht, an blauen Flecken wird es kaum mangeln.

Corinne Suter bleibt bei ihrem Sturz wohl unverletzt und kommt mit dem Schrecken im Gesicht im Ziel an. Foto: Alain Grosclaude (Getty Images)

Suter wird am Nachmittag eingehend untersucht, ob sie die Rennen vom Samstag (Abfahrt) und Super-G (Sonntag) bestreiten kann, ist ungewiss. Der Unfall passt so gar nicht zur beständigen Fahrerin, die in den Speedrennen eine fast schon beispiellose Serie vorweisen kann: In 115 Bewerben in Serie fiel die Olympiasiegerin zuvor nicht aus, letztmals stürzte sie vor fast sieben Jahren in Garmisch. Zum Vergleich: Hasardeur Goggia schied in jener Zeitspanne nicht weniger als 21-mal aus.

Enttäuschende Schweizerinnen

Suters Sturz direkt am Bildschirm verfolgt Lara Gut-Behrami. Nicht nur sie erschrickt am Start heftig, als sie die Teamkollegin im Schnee liegen sieht. Ganz spurlos wird das Ganze kaum an der Tessinerin vorbei gegangen sein. Letztlich wird sie Fünfte, aufs Podest fehlen 17 Hundertstel, was sie nach den starken Trainingsleistungen eine leise Enttäuschung empfinden dürfte. Gut-Behrami aber ist es, die in Cortina ein Schweizer Debakel verhindert. Als Zweitbeste klassiert sich Michelle Gisin als 20., vorab Jasmine Flury (23.) und Joana Hählen (25.) bleiben weit hinter den Erwartungen zurück.

Das gilt – einmal mehr – auch für die meisten Österreicherinnen, denen in diesen Wochen mehr als eine Skilänge zur Weltspitze fehlt, weshalb Tamara Tipplers sechster Rang in den höchsten Tönen gelobt wird. Den Nationencup könnten Österreichs Frauen hinter der Schweiz und Italien als dritte Kraft beenden, was letztmals 1995 der Fall war.

Im Skiverband brodelt es, zur sportlichen Krise gesellt sich ein handfester Streit zwischen der alten und neuen Führung. Finanzreferent Patrick Ortlieb stänkerte gegen ex-Präsident Peter Schröcksnadel, dieser habe den Nachfolgern einen Sauhaufen hinterlassen. Zudem sei der Trainerstab zu gross, sagte der Abfahrts-Olympiasieger von 1992. Schröcksnadel konterte und sagte , Hotelier Ortlieb solle doch besser in der Küche bleiben und von seinen Funktionen zurücktreten.

Eisbrecher – der Tamedia-Podcast zum Schweizer Eishockey Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Philipp Rindlisbacher ist seit 2008 für Tamedia tätig. Er fungiert als Vorsitzender des Berner Sport-Teams sowie als Stellvertreter der Ressortleitung. Zudem begleitet er den Ski-Zirkus vor Ort und aus der Ferne, berichtet über Eishockey und den Schwingsport. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.