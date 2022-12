Frauen-Abfahrt in St. Moritz – Trotz gebrochener Hand: Goggia gewinnt in St. Moritz Die Italienerin übertrumpft bei der zweiten Abfahrt im Engadin alle. Als beste Schweizerin wird Joana Hählen Neunte. UPDATE FOLGT

Ist diese Frau wahnsinnig? Da fährt Sofia Goggia in St. Moritz mit einer gebrochenen Hand und ist trotzdem die Schnellste. Sie gewinnt die zweite Abfahrt von St. Moritz, es ist ihr 20. Weltcup-Sieg, mit dem sie mit Landsfrau Federica Brignone gleichzieht. Von allen aktiven Fahrerinnen haben nur Lara Gut-Behrami (35) und Mikaela Shiffrin (76) mehr.

Am Freitag bei der ersten Abfahrt hatte Goggia die Verletzung erlitten, noch am Abend wurde sie in Mailand operiert. Als sie am Samstagmorgen in St. Moritz wieder am Start stand, war kurz das Ausmass der Verletzung zu sehen: Die Hand war stark lädiert, sie konnte sie kaum bewegen. Es gibt wohl nicht viele Athletinnen, die sich unter diesen Vorzeichen an den Start gewagt hätten.

Der linke Skistock ist an den Handschuh geklebt, sie kann damit nicht einmal Tempo machen am Start. Gut für sie, dass es in St. Moritz gleich steil losgeht. Goggias Fahrt ist wild, natürlich, es ist ihr auch anzusehen, dass sie die linke Hand schonen muss. Goggias Fahrt ist aber vor allem: schnell.

Schneller als alle anderen gar, mit 43 Hundertsteln Rückstand wird Ilka Stuhec Zweite. Die Slowenin, immerhin zweifache Abfahrtsweltmeisterin, stand zuletzt im Januar 2019 auf einem Weltcup-Podest, immer wieder wurde sie von Knieverletzungen zurückgeworfen. Auf Rang 3 schafft es die Deutsche Kira Weidle.

Keine Schweizer Erfolgserlebnisse

Die Bedingungen sind an diesem Samstag weit besser als noch am Freitag, als es neblig war und die Sicht immer schlechter wurde. Das nutzten zum Beispiel die Italienerin Elena Curtoni, die mit Startnummer 2 gewann, und die Schweizerin Jasmine Flury, die mit Startnummer 1 Vierte wurde. Corinne Suter startete mit der 7 und wurde Dritte.

Diesmal reichte es für die Schweizerinnen nicht so weit nach vorne. Suters Fahrt war ungewohnt unruhig, sie landete am Ende auf Rang 14, unmittelbar vor Michelle Gisin. Als beste Schweizerin wird Joana Hählen Neunte, direkt hinter ihr folgt Jasmine Flury. Lara Gut-Behrami wird 12., Priska Nufer, die das Rennen eröffnete, fährt auf Rang 20.

