Hinweise auf ausgedehnten Ausfall – Störung bei Facebook, Instagram und Whatsapp Die drei grossen sozialen Netzwerke kämpfen mit einer technischen Panne. Wie lange diese anhält, ist noch ungewiss. UPDATE FOLGT

Die Instant-Messaging- und Social Media-Apps Facebook, Whatsapp, Instagram funktionieren momentan nicht. Foto: Keystone (Symbolbild)

Wie mehrere User und Userinnen melden, funktionieren momentan Facebook, Whatsapp und Instagram nicht. Ob es sich um eine weltweite Störung handelt, ist zur Zeit noch unklar.

Bei Whatsapp werden vor allem Probleme bei der Serververbindung, beim Senden von Nachrichten oder der Bedienung der App an sich gemeldet. Ähnliche Schwierigkeiten gibt es auch bei der Nutzung von Facebook. Bei Instagram kommt zu Schwierigkeiten beim Feed, der App und beim Laden von Storys.

Wie focus.de schreibt, kommen die technischen Probleme nicht nur in Europa vor, sondern auch in den USA und in Teilen Asiens.

