Euro-Notenbank-Chefin Christine Lagarde – Überraschend grosser Schritt: EZB erhöht Zinsen erstmals seit 11 Jahren Wegen der hohen Inflation erhöht Christine Lagarde die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt. Zusätzlich wird ein neues Anti-Krisen-Programm installiert.

Musste jetzt auf die Inflation reagieren: EZB-Chefin Christine Lagarde. Foto: Keystone (Archiv)

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöht angesichts der Rekordinflation erstmals seit elf Jahren die Zinsen im Euroraum. Der Leitzins steigt unerwartet kräftig von null auf 0,50 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Einlagezinssatz steigt von minus 0,5 Prozent auf null – das ist jener Zins, zu dem Banken bei der Notenbank Gelder deponieren können. Die EZB-Führung stellte zudem eine «weitere Normalisierung der Zinsen» in Aussicht, also weitere Zinserhöhungen.

Die Euro-Notenbank flankiert ihre Zinswende mit einem neuen Anti-Krisen-Programm. Das Instrument soll sicherstellen, dass die Erhöhung der Zinsen einzelne Länder nicht über Gebühr belastet. Konkret geht es vor allem darum, dass Länder mit hohen Schuldenständen wie Italien nicht durch die Zinserhöhung in Probleme geraten. Um das zu verhindern, will die EZB im Krisenfall erneut Staatsanleihen kaufen. «Käufe sind ex ante nicht begrenzt», teilte die EZB mit.

Im Inflationskampf hinkt die EZB vielen anderen Notenbanken zeitlich allerdings deutlich hinterher. Das Inflationsziel der EZB von zwei Prozent wird seit längerem klar übertroffen.

Die Inflation in der Eurozone hatte sich im Juni weiter beschleunigt und abermals einen Rekordwert erreicht. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent. Die Inflation im Euroraum war noch nie so hoch seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld im Jahr 1999. Seit vergangenen Sommer hat sich die Teuerung kontinuierlich verstärkt, wobei zuletzt immer wieder Rekordwerte erreicht wurden. Der Krieg in der Ukraine und die harten Corona-Massnahmen in China haben den Preisauftrieb verschärft. Letzteres führte auch in den globalen Lieferketten zu Problemen. Unruhe an den Märkten wegen Draghi-Rücktritt Der Rücktritt des international geachteten italienischen Regierungschefs und früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi löst heute Unruhe auf den Finanzmärkten aus. Der Spread – die Differenz zwischen den zehnjährigen Staatsanleihen Italiens und Deutschlands – war schon am Mittwochabend in Erwartung eines Rücktritts Draghis auf 215 Basispunkte angestiegen. Ein hoher Spread bedeutet, dass der italienische Staat Gläubigern deutlich höhere Zinsen auf neue Staatsanleihen bezahlen muss, was den Haushalt des hochverschuldeten Landes erheblich belastet. Der Börsenindex in Mailand gab am Donnerstag um zwei Prozentpunkte nach.

Damit die Risikoaufschläge nicht zu stark hochschnellen, hat die EZB ihr neues Anleihekaufprogramm namens «Transmission Protection Instrument» (TPI) vorgestellt. Die Euro-Notenbank bleibt zu den Details etwas diffus. Weder gab es Angaben zum Volumen der Anleihe-Käufe, noch wann genau die EZB es einsetzen will. Der Umfang der Käufe würde von der «Schwere der Risiken» der Transmission der Geldpolitik abhängen, heisst es in der Medienmitteilung.

