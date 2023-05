Warum kam es in der Berner Lorraine plötzlich wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen, nachdem es lange ruhig gewesen war? Kriminologe Dirk Baier hat Antworten.

Demonstrationszug durch die Berner Innenstadt in der Nacht auf Sonntag: Linksradikale mobilisierten via Chat-Apps für die Aktion.

Herr Baier, vor der Corona-Pandemie kam es in Bern regelmässig zu Krawallen durch Linksautonome. Warum blieb es bis zu den Vorfällen vom vergangenen Wochenende in der Lorraine plötzlich so lange ruhig?

Die Pandemie­massnahmen waren nicht entscheidend dafür, dass sich die Lage beruhigt hatte. Die Stadt Bern war schon vor Corona auf einem guten Weg, hat versucht, Diskussionen zu führen und sich der Szene anzunähern.