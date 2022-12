Bundesrat Philipp Etter kauft seine Zeitung 1938 am Kiosk. Fast interessanter noch sind Frontbild und -text von der Zeitschrift «Schweizer Illustrierte»: «New Yorker Radiosendung schildert den Krieg im Weltall – Marsungeheuer dringen auf die Erde ein und erobern sie – Panik unter den Hörern, die an die Wirklichkeit glauben!» Das Bild zeigt Orson Wells während der Radiosendung. Das Hörspiel war am 30. Oktober 1938 gesendet worden und war in den folengden Tagen Thema in allen grösseren Zeitungen.

Foto: Photopress/Key