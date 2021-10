Nach schwerer Krankheit – Expo-02-Macher Martin Heller gestorben Nach schwerer Krankheit ist Martin Heller 69-jährig verstorben.

Martin Heller ist 69-jährig verstorben. Foto: Keystone

Expo-02-Macher Martin Heller ist tot. Er starb in der Nacht auf Freitag nach schwerer Krankheit in Zürich, wie sein Neffe Andreas Heller mitteilte. Martin Heller wurde 69 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Töchter.

Heller war von 1999 bis 2003 künstlerischer Direktor Expo.02. Seither arbeitete er als selbständiger Kulturunternehmer an kulturpolitischen Projekten insbesondere in Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz. Heller lebte in Zürich und Berlin.

