Kolumne Christian Seiler – Experiment geglückt Diese Bolognese mit Sojagranulat ist mindestens so gut wie mit Rind aus dem Fleischwolf. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Robin Kranz & Volker Hobl

Ich möchte mit Ihnen ein Experiment machen. Besser gesagt möchte ich, dass Sie ein Experiment machen, indem Sie etwas ausprobieren, was Sie mutmasslich noch nie ausprobiert haben. Es geht um die Zubereitung einer Speise, die Sie und ich nicht nur auswendig kennen, sondern lieben und mit positiven Erinnerungen verbinden: mit der Anschaffung des ersten italienischen Kochbuchs, mit dem Standardessen in der Wohngemeinschaft, mit jedem Samstag, an dem es zum Mittagessen Spaghetti Bolognese gab.

Das Experiment besteht darin, dass diese Bolognese nicht mit Fleisch zubereitet wird, sondern mit Sojagranulat. Ich weiss, schon dieses Wort. Granulat. Klingt nach einem Rohmaterial für die Kunststoffherstellung oder nach einem Lebensmittelzusatzstoff, und bei aller Schönfärberei muss ich zugeben, dass es sich um einen körnigen Feststoff handelt, der durch ein technisches Verfahren hergestellt wird. Für Sojagranulat werden Sojabohnen gemahlen und ausgepresst, bis entfettetes Sojamehl entsteht, das anschliessend zu den Körnern verarbeitet wird, die wir im Bioladen oder Supermarkt einkaufen. Dieses Granulat enthält kaum Fett, aber deutlich mehr Protein als Hackfleisch, und es besitzt kaum Eigengeschmack. Lässt man das Granulat nach dem Öffnen der Packung spielerisch durch die Finger rinnen, könnte man nicht mit Gewissheit sagen, ob es sich dabei um ein Lebensmittel handelt oder um irgendwas, womit man die Fenster für den Winter dicht kriegt.