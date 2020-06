Oper im Corona-Modus – Exklusives Vergnügen, verhaltene Stimmung Mit Pergolesis komödiantischem Intermezzo «La Serva padrona» zeigt Konzert Theater Bern, wie Oper auf Distanz funktioniert. Marianne Mühlemann

Oper unter Hygiene-Massnahmen: Vespone (Florian Marignol, liegend), gebärdet sich mit Mundschutz wie ein Sonderbeauftragter des Bundesamts für Gesundheit. keystone-sda.ch

Der junge Mann vor dem Eingang wirkt verzweifelt. Er spricht jede Person an, die aufs Stadttheater zusteuert. Ein Opern-Junkie auf Entzug: «Ich brauche eine Karte. Nur eine. Hätten Sie vielleicht …?» Auf der grossen Bühne beginnt gleich «La serva padrona». Pergolesis Komödie ist die erste Produktion im Extra-Programm, das Konzert Theater Bern nach dem Corona-Lockdown auf die Bühne gestellt hat. Anlässe bis zu 300 Personen sind erlaubt, sofern die Sicherheitsregeln eingehalten werden. Hier nimmt man das ernst: Vom Operndirektor bis zur Billettkontrolleurin tragen alle Hygienemasken. Wären die unschönen Dinger etwas kunstvoller – so wie die Halbmasken der Commedia dell’arte –, könnte man beinahe glauben, sie gehörten zur Komödie dazu, die gespielt wird. Das Publikum begnügt sich mit dem Abstandhalten, die Vorfreude auf die Kurzoper kann man in den Gesichtern ablesen.